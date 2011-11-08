〔全球经济〕欧元区银行面临缩减放款压力,新兴市场恐遭遇新冲击

路透伦敦11月7日电---如果欧洲银行业者被迫缩减放款,以补强自身资产负债表,随之而来的信贷冲击,对全球各地开发中国家的冲击,可能与欧元区风暴核心国家一样严重.

全球新兴市场取得的外国放款之中,欧洲银行业者占了将近三分之二,因此外界担心,欧洲业者抽银根可能打击这些新兴经济体,而新兴市场原本预期将为明年全球经济成长贡献约70%.

这是欧元区主权债务危机的最新"负面反馈环路",是继冲击企业信心规划及银行融资压力後,对全球经济另一个可能的严重打击.

摩根士丹利上周一份报告认为,欧洲银行业者或许将被迫缩减资产负债表规模,到2012年底时缩减幅度可能高达2兆(万亿)欧元,导致对新兴市场的整体放款减少5,000亿欧元以上.

过去20年全球化高速发展,令许多开发中国家受惠,至少有一部分是因为大型跨国银行大量放款所赐.

这些跨国银行之中一大部分是欧洲业者,如果它们目前因为国内政界及监管机构施压,要求强化资本率及聚焦于母国经济及企业,可能就会导致海外业务缩减.(完)