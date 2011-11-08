〔台股业绩〕联电10月营收较上年同期衰退22.9%,较上月暂止跌势

路透台北11月8日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)周二公布,10月营收为82.55亿台币,较上年同期衰退22.9%,较上月则转为微增1.0%.

联电(UMC.N)先前预估,第四季营收降幅将缩小,且仍将稳住本业获利(operation profit).此外,第四季当季出货料约较上季下降10%,产能利用率64-69%,而第四季营益率约1-3%.[ID:nCT0410820]

联电今日收升0.39%,报13台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.27%.

其最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%)

2011年10月 82.55 +1.0 -22.9

2011年9月 81.76 -0.3 -25.3

2011年8月 82.01 -6.9 -24.7 (完)

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