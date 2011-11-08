〔台股业绩〕联电10月营收较上年同期衰退22.9%,较上月暂止跌势

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透台北11月8日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)周二公布,10月营收为82.55亿台币,较上年同期衰退22.9%,较上月则转为微增1.0%.
联电(UMC.N)先前预估,第四季营收降幅将缩小,且仍将稳住本业获利(operation profit).此外,第四季当季出货料约较上季下降10%,产能利用率64-69%,而第四季营益率约1-3%.[ID:nCT0410820]
联电今日收升0.39%,报13台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.27%.
其最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%)
2011年10月 82.55 +1.0 -22.9
2011年9月 81.76 -0.3 -25.3
2011年8月 82.01 -6.9 -24.7 (完)
参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here)
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--记者 张雅菁; 审校 张喜良
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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