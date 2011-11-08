〔欧洲个股〕德国商银或需政府援助增资,以符合更严格的规定--惠誉

路透法兰克福11月7日电---评级机构惠誉周一称,德国商业银行(CBKG.DE)获利能力疲弱,若经济进一步放缓,或将迫使该行再度寻求援助.这家德国第二大银行甫于上周表示,不会动用政府的资金.

惠誉在一份报告中称,"德国商业银行第三季业绩凸显出其在加强资本水平上面临着日益增长的挑战,因该行核心业务成长停滞."

"惠誉预计,该行倘若需要额外的资本,多半会依赖政府提供,"报告指出.

德国商业银行拒绝就惠誉周一晚间发表的报告置评.

该行的资本水平依然符合当前的监管标准,但欧盟银行业管理局(EBA)新规规定,银行业在明年前要将一级核心资本充足率达到9%,这对该行而言是一项挑战.

这意味着德国商业银行要额外增资29亿欧元,以满足更加严格的资本标准.

惠誉称,由于全球经济前景疲弱,德国商业银行的获利或许无法维持稳定,指称贷款损失费用可能从当前的低位上升.(完)