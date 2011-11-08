《热点透视》法国大选前推撙节计画,押注选民青睐坚守财政目标

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briançon; 编译 戴素萍
路透伦敦11月7日电---欧元区危机救了萨科齐自己.这场危机应该可以让即将举行的法国总统大选,不会变成通常那种争相无节制滥开空头支票的选举.
如果国家信评遭调降,将在政治上陷入万劫不复之地,法国政府已对此有所探察,并清醒认识到,选民要的是坚守财政目标.
经济放缓已让2012年预算赤字缩减至相当于国内生产总值(GDP)4.5%的目标变得不切实际.但政府没有像过去那样坚守乐观的成长预估或改变目标,而是在削减支出并提高赋税.其目标不在于解决法国经济中根深蒂固的弊端.现在也没有足够的时间做到这点.但作为短期修正,这还是不无小补.
这是法国政府三个月来第二轮紧缩预算计画,以回应市场的担忧.2012年和2013年实施该计画的规模为186亿欧元,其中有超过七成是透过加税来达成,这将会损及经济成长.对一个赋税已相当于GDP约50%的国家而言,这是很大笔数目.
和加税相比,减支力道看来温和许多,但其影响力将与日俱增.到2016年时,本周紧缩预算计画将造成削减的支出大过于额外的收入.而政府已指出,这代表企业原定的退休系统整顿计画要提前一年实施,该整顿计画是萨科齐在总统任期内最棘手的改革.
从政治上来看,现任总统不需要承受太多的风险,因为改革的主要部分是在明年5月大选後实施.萨科齐的社会党对手奥朗德(Francois Hollande)早已抨击该计画,认为这将损及其整体信誉.但如果这位社会党角逐总统大位的人选胜出,取消全部或部分计画,新政府势必将拟出另一套让减赤顺利进行的计画.在市场、评等机构及其它欧元区国家(像是德国)的关注下,最後法国政府无论谁来当政,造成伤害的能力都很有限.(完)
--译文审校 程琳
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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