〔日本个股〕奥林巴斯称三名高层隐匿投资损失,考虑提出刑事诉讼

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透东京11月8日电---日本奥林巴斯(Olympus)(7733.T)社长高山修一周二表示,必要时考虑对前会长兼社长菊川刚及另外两名高层主管提出刑事诉讼,奥林巴斯认为这三人涉嫌运用收购相关资金隐匿投资损失.
高山修一并表示,待进一步调查後,奥林巴斯将作出决定,是否应该向其他高层主管追究责任.
奥林巴斯周二稍早表示,已将副社长森久志撤职,常务监事山田秀雄因涉及收购相关丑闻而请辞.
奥林巴斯并表示,公司已经查出,与收购英国Gyrus及三家日本公司有关的资金,被用于掩盖证券投资损失,最早可追溯到1990年代.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)