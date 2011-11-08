〔日本个股〕奥林巴斯称三名高层隐匿投资损失,考虑提出刑事诉讼

路透东京11月8日电---日本奥林巴斯(Olympus)(7733.T)社长高山修一周二表示,必要时考虑对前会长兼社长菊川刚及另外两名高层主管提出刑事诉讼,奥林巴斯认为这三人涉嫌运用收购相关资金隐匿投资损失.

高山修一并表示,待进一步调查後,奥林巴斯将作出决定,是否应该向其他高层主管追究责任.

奥林巴斯周二稍早表示,已将副社长森久志撤职,常务监事山田秀雄因涉及收购相关丑闻而请辞.

奥林巴斯并表示,公司已经查出,与收购英国Gyrus及三家日本公司有关的资金,被用于掩盖证券投资损失,最早可追溯到1990年代.(完)