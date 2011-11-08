〔新债招标〕五年期高雄市政府债得标利率低至1.20%,发行额增至75.5亿台币

路透台北11月8日电---三位证券承销商周二表示,高雄市政府标售五年期零息债结果出炉,得标利率为1.20%,落于市场预估区间1.20-1.25%的低端.且发行额度由65.5亿台币增加至75.5亿.

高雄市政府财政局官员曾指出,将在年底前再度标售公债,总计今年发行公债的额度将达200亿台币.[ID:nCT0401940] (完)