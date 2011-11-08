〔标题新闻〕越南财政部长预期2012年GDP成长6-6.5%,通胀低于10%;2011年GDP则料成长6%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏

路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。