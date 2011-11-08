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公司新闻(中文) | 2011年 11月 8日 星期二 12:59 BJT

〔日本个股〕丰田称泰国洪水影响导致其全球产出减损15万辆

路透东京11月8日电---丰田汽车(7203.T)周二称:

* 10月10日至11月12日间受泰国洪水影响导致全球产出减损15万辆

* 国内减产措施将延续至11月18日(完)

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