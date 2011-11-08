〔新债招标〕五年期高雄市政债得标利率低至1.20%,金融机构养券需求增(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(新增承销商说法与细节)
* 高雄市政府五年债得标利率低见1.20%,落于市场预期低端
* 经济前景展望保守,金融机构消化资金需求升温
路透台北11月8日电---资金去化需求令周二标售的高雄市政府五年零息债得标利率低见至1.20%.承销商认为,经济前景展望保守,令银行与票券商养券需求增加,具公债投资等级的高市债受到买盘追捧.
高雄市政府标售五年期零息债结果于中午出炉,三位证券承销商对路透表示,得标利率为1.20%,落于市场预估区间1.20-1.25%的低端.且发行额度由65.5亿台币增加至75.5亿.
"高市债应该介于五年公债与台电债之间,因是零息债,加上时间风险贴水,才会有此结果."一大型券商承销人士说.
他们指出,本次高市债的得标利率稍低,因此对绝对收益要求较高的寿险业不会投标,买盘应该来自银行与票券业者.
本地时间13:03,五年期公债100/6A00106=TWO殖利率跌0.35个基点报1.0365%.台湾最大公司债发行单位--台电在10月初标售的五年期有担保公司债,得标利率则在1.30%.[ID:nCT0481571]
高雄市政府财政局官员曾指出,将在年底前再度标售公债,总计今年发行公债的额度将达200亿台币.[ID:nCT0401940] (完)
--记者 董永年; 审校 屈桂娟
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)