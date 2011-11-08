〔澳新汇市〕澳元及新西兰元下滑,静待中国经济数据出炉

路透悉尼/惠灵顿11月8日电---澳元及新西兰元周二小跌,因欧元区压力转移至意大利,而投资人则静待中国连串经济数据出炉,以期一窥澳洲最大出口市场的景况.

澳元AUD=D4跌至1.0320美元,纽约尾盘时为1.0372美元.周一时曾触及1.0276的低点,因意大利借贷成本触及1997年以来最高位,逼近难以为继的水准.