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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 13:39 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元下滑,静待中国经济数据出炉

路透悉尼/惠灵顿11月8日电---澳元及新西兰元周二小跌,因欧元区压力转移至意大利,而投资人则静待中国连串经济数据出炉,以期一窥澳洲最大出口市场的景况.

澳元AUD=D4跌至1.0320美元,纽约尾盘时为1.0372美元.周一时曾触及1.0276的低点,因意大利借贷成本触及1997年以来最高位,逼近难以为继的水准.

然而,风险胃纳展现韧性,华尔街市场尾盘反弹,而澳元仍陷于过去一周来1.0203-1.0446美元的交投区间内.

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