〔表格〕台股外资及陆资卖超15.27亿台币,结束连续两日买超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透台北11月8日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超15.27亿台币,结束连续两日买超,上交易日为买超23.24亿.
三大法人今日合计卖超9.74亿台币,上交易日修正後为买超30.63亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
11/8 -15.27 +1.26 +4.27 -9.74
11/7 +23.24 +3.92 +3.47r +30.63r
11/4 +49.07 +17.77 +1.51r +68.36r
11/3 -80.12r -13.55 -3.18r -96.85r
11/2 -52.31r +3.44 +2.20r -46.67r
11/1 +38.27r +8.28 -2.73r +43.82r
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本月累计 -37.12 +21.12 +5.55 -10.45
以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):
月份 外资 自营商 投信 合计
10月 +513.04r +15.62 +41.80r +570.46r
9月 -786.80 -74.88 +29.75r -831.93r
8月 -1,903.50r -112.26 +102.59r -1,913.16r
7月 -607.98r +58.58 +89.20r -460.20r
6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r
5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r
4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r
3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54
2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57
1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)
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--记者 李盈茜; 审校 乔艳红
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)