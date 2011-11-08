〔台湾债市〕收盘涨跌互见,股市震幅加大有利当冲交易

路透台北11月8日电---台湾债市主要殖利率周二收盘涨跌互见.受台股震盪幅度扩大带动,债市交易商当日冲销意愿增加,使得成交额自昨日52亿台币的窒息量,扩大至334.5亿,但仍不脱区间整理格局.

30年增额券100/8R则在沉寂数日後出现成交,发行前交易殖利率以1.930%作收.与20年券100/7的利差缩至15个基点以内.交易商认为,如果这是实质需求,预料下周二的标售结果不会太差,因代表寿险业有补券压力.

"交易有点升温了,但三魂七魄还没归队."一证券商交易员说.

另一证券商交易主管则认为,今日股市急涨急跌,让债市当冲交易扩大.至于100/8R,由于成交量仅有三支,还必须观察一两天才能判断实质买盘的想法.

台湾股市周二收低0.27%.加权股价指数.TWII一早以7,652.47点小幅跳高开出後,一度冲高至7,683.09点,但卖压涌现,终场指数下滑20.93点,至7,600.79点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.20 1.0380 1.0355-1.0440 273.5

10 100/9 A00109=TWO +0.72 1.3362 1.3310-1.3438 51.5

20 100/7 A00107=TWO +0.20 1.8010 1.8005-1.8030 8.0

30 100/8R A00108R=TWO -5.00 1.9300 *1.9255-1.9355 1.5

* 表示创该券交易以来殖利率日低

今日中午出炉的五年期高雄市政府债标售结果,令交易商看好债市的後续走势,因结果显示银行等买盘对明年经济基本面保守以对,只要手中握有资金,绝对报酬率较高、债信较佳的公债或公司债,都将是抢手的养券标的.

"有好标的,大家会抢着养,我不看淡接下来100/8R的标售."一证券商交易主管说.

另一银行交易员则称,高市债的流动性差,但竟然标出1.20%的低利率,显示市场"buy & hold"(持有至到期)的买券需求不小.

"大家对明年的看法偏保守,养券会多加着墨."他说.

高雄市政府标售五年期零息债结果于中午出炉,三位证券承销商对路透表示,得标利率为1.20%,落于市场预估区间1.20-1.25%的低端.且发行额度由65.5亿台币增加至75.5亿.[ID:nCT0417532]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8010

10 100/9 A00109=TWO 1.3362

5 100/6 A00106=TWO 1.0380

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)