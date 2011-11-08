〔台湾债市〕收盘涨跌互见,股市震幅加大有利当冲交易

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透台北11月8日电---台湾债市主要殖利率周二收盘涨跌互见.受台股震盪幅度扩大带动,债市交易商当日冲销意愿增加,使得成交额自昨日52亿台币的窒息量,扩大至334.5亿,但仍不脱区间整理格局.
30年增额券100/8R则在沉寂数日後出现成交,发行前交易殖利率以1.930%作收.与20年券100/7的利差缩至15个基点以内.交易商认为,如果这是实质需求,预料下周二的标售结果不会太差,因代表寿险业有补券压力.
"交易有点升温了,但三魂七魄还没归队."一证券商交易员说.
另一证券商交易主管则认为,今日股市急涨急跌,让债市当冲交易扩大.至于100/8R,由于成交量仅有三支,还必须观察一两天才能判断实质买盘的想法.
台湾股市周二收低0.27%.加权股价指数.TWII一早以7,652.47点小幅跳高开出後,一度冲高至7,683.09点,但卖压涌现,终场指数下滑20.93点,至7,600.79点.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -0.20 1.0380 1.0355-1.0440 273.5
10 100/9 A00109=TWO +0.72 1.3362 1.3310-1.3438 51.5
20 100/7 A00107=TWO +0.20 1.8010 1.8005-1.8030 8.0
30 100/8R A00108R=TWO -5.00 1.9300 *1.9255-1.9355 1.5
* 表示创该券交易以来殖利率日低
今日中午出炉的五年期高雄市政府债标售结果,令交易商看好债市的後续走势,因结果显示银行等买盘对明年经济基本面保守以对,只要手中握有资金,绝对报酬率较高、债信较佳的公债或公司债,都将是抢手的养券标的.
"有好标的,大家会抢着养,我不看淡接下来100/8R的标售."一证券商交易主管说.
另一银行交易员则称,高市债的流动性差,但竟然标出1.20%的低利率,显示市场"buy & hold"(持有至到期)的买券需求不小.
"大家对明年的看法偏保守,养券会多加着墨."他说.
高雄市政府标售五年期零息债结果于中午出炉,三位证券承销商对路透表示,得标利率为1.20%,落于市场预估区间1.20-1.25%的低端.且发行额度由65.5亿台币增加至75.5亿.[ID:nCT0417532]
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 1.8010
10 100/9 A00109=TWO 1.3362
5 100/6 A00106=TWO 1.0380
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)