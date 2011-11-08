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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 14:36 BJT

〔基金观点〕富兰克林坦伯顿基金经理人称增持台湾电子股,仍买进泰股

路透台北11月8日电---有"新兴市场教父"称号的马克莫比尔斯(Mark Mobius)周三指出,正在增持台股,标的则以电子股为主.

虽然泰国面临洪灾,但身为富兰克林坦伯顿基金经理人的Mark Mobius在一场活动中对记者称,仍持续买进泰国股票,但数量不多.(完)

--采访 洪淑珍; 撰写 董永年; 审校 曾祥进

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