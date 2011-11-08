(重温稿)《中国新债预测》50年国债利率预测均值4.30%,低于二级市场水平

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 招标品种: 财政部50年期固息国债
* 招标金额: 280亿元人民币
* 招标时间: 周三(9日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(保险、银行、券商)
* 预测区间: 4.18%-4.37%
* 预测均值: 4.30%(按各家机构预测值平均)
路透上海11月8日电---中国财政部周三将招标发行50年期固息国债.路透调查显示,超长期国债历来是保险公司的重点配置品种,目前货币政策预期渐趋宽松,债市维持强势格局,预计本期债需求不错,利率预测均值在4.30%左右,低于二级市场水平.
多数市场人士的预测区间集中在4.30-4.35%一线,不过有少数机构更为看好,由于8月至今没有超长期国债供给,他们预计本期债将受热捧,中标利率甚至可能低于4.20%.
上海一保险公司交易员称,"需求应该还可以,4.3%左右差不多,二级没有流动性,基本只有投资户要,"而今日一年央票发行收益率下行显示货币政策预期乐观,将对新债招标形成进一步的正面影响.
北京一券商分析师则指出,央行对流动性的态度有进一步放松的趋势,资金面宽裕加上债券供给量下降将使得50年国债延续大幅低于二级市场水平的局面,本期债主要参与者预计仍是保险公司投资户,而其他机构交易户亦可能些许参与,以博边际中标利率.
央行公开市场今日发行的100亿元人民币一年期央票,发行价96.55元,对应收益率3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp),为28个月来首次下降,货币政策放松微调信号愈发强烈.[ID:nCN1203162]
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,50年期品种最新收益率报在4.3761%;今年5月25日招标发行的一期50年国债,中标利率为4.48%.
该期债为财政部今年第23期记账式附息国债,每半年付息一次,采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期国债的票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期债11月10日开始发行并计息,11月14日发行结束,11月16日起上市交易.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64