〔台湾汇市〕台币兑美元收近平盘,欧债纷扰令後市乏方向

路透台北11月8日电---台币兑美元TWD=TP周二收在平盘附近,微幅上涨0.2分.市场将欧债焦点转向意大利,因其公债殖利率持续飙升,但全球股汇震盪欠缺明显走向,台币交易以实质需求为主,多数时间在平盘之上整理.

交易商表示,外资汇入汇出皆见,买卖缺乏一致性,令台币盘势更显胶着.他们预估,在缺乏消息面的有力刺激下,台币短期仍不脱在30元上下徘徊,加之上有出口商、下有进口商的抛补需求守候,波动区间受限,明日交投先看30.0-30.2元间.

"市场很安静,美元、台股也没方向,等欧洲那边後续消息出来,"一位汇银人士称.

意大利议会准备在周二进行投票,总理贝鲁斯柯尼的政府有垮台的可能性,但这可能会受到市场欢迎.[ID:nCN1202440]

另外,宝华综合经济研究院出具报告指出,受到欧债危机疑虑影响,非美货币走势偏弱,上周台币名目有效汇率指数低于36个月移动平均线,隐含着台币上缘价位由27.83下跌至28.17元,短期可能呈现震盪偏贬走势.

台湾加权指数.TWII周二收盘下跌0.27%至7,600.79点;外资及陆资在台股卖超15.27亿台币,结束连续两日买超,上交易日为买超23.24亿.[ID:nCT0417606]

新兴汇市中,马来西亚马币(林吉特)MYR=与韩国韩元KRW=周二下跌,因欧元区债务危机深化,促使投资者抛售亚洲货币与其他风险资产.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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