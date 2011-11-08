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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 15:21 BJT

〔韩国股市〕受银行股跌势拖累而微幅收低,市场弥漫谨慎气息

路透首尔11月8日电---韩国股市周二微幅收低,受KB金融集团(105560.KS)等银行股跌势拖累,且欧债危机相关疑虑萦绕不去,令投资人心存戒慎.

"在欧洲作出关键决定以前,市场审慎情绪加重,"未来资产证券的市场分析师Lee Jin-woo表示.

综合股价指数.KS11收低0.83%,成为1,903.14点.

机构投资人卖超韩股621亿韩元(5,560万美元),连续第二日卖超.散户则卖超1,105亿韩元.

银行及化学类股的跌势,亦加重大盘下跌的压力.(完)

--编译 龚芳;审校 程琳

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