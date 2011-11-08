〔日本股市〕收低1.3%,受意大利局势担忧与奥林巴斯大跌拖累(更新版)

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路透东京11月8日电---日本股市日经指数周二挫跌逾1%,在意大利议会对预算改革进行投票之前,投资者担忧欧债危机的形势;而受丑闻打击的奥林巴斯(7733.T)大跌,之前该公司表示并购资金被用于弥补证券方面的损失.

部份股票因对债务缠身的意大利存在曝险部位而受压,其中野村控股(8604.T)大跌近15%,至1974年以来最低位.

意大利总理贝鲁斯柯尼在罗马顶住要他辞职的巨大压力,努力维持这个行将分崩离析的中间偏右联合政府.此前他被迫接受国际货币基金组织(IMF)对该国经济改革进行指导性监督.[ID:nCN1202478]