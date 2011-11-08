〔台湾新债〕台电将于周三招标120亿台币有担债,期限五、七及10年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透台北11月8日电---台湾最大公司债发行单位--台湾电力公司周二表示,将在周三招标五、七年及10年有担保公司债,金额计划120亿台币.
本次台电债可依投标结果增额发行50%或减额发行30%.其中,五年券为50亿台币、七年券为20亿台币,10年券为50亿台币.
台电甫于上月以增额发行逾45%,标出175亿台币有担保公司债.其中,10年期以1.61%定价,发行金额70亿台币;七年期以1.48%定价,发行30亿台币;五年期以1.30%定价,发行金额75亿台币.
台电今年已发行738亿台币公司债.公司全年发行额度将在1,000亿台币左右,明年则计划发行1,000-1,200亿台币公司债.[ID:nCT0457739]
台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)