〔台湾新债〕台电将于周三招标120亿台币有担债,期限五、七及10年

路透台北11月8日电---台湾最大公司债发行单位--台湾电力公司周二表示,将在周三招标五、七年及10年有担保公司债,金额计划120亿台币.

本次台电债可依投标结果增额发行50%或减额发行30%.其中,五年券为50亿台币、七年券为20亿台币,10年券为50亿台币.

台电甫于上月以增额发行逾45%,标出175亿台币有担保公司债.其中,10年期以1.61%定价,发行金额70亿台币;七年期以1.48%定价,发行30亿台币;五年期以1.30%定价,发行金额75亿台币.

台电今年已发行738亿台币公司债.公司全年发行额度将在1,000亿台币左右,明年则计划发行1,000-1,200亿台币公司债.[ID:nCT0457739]

台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)