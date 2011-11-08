《外汇动态》瑞士央行或说服市场放空欧元/瑞郎将徒劳无功

0810GMT---瑞士央行或许玩了场聪明的心理游戏,而成功说服市场人士放空欧元/瑞郎EURCHF=R将徒劳无功.

按往例,欧元区危机若更形恶化,则瑞郎通常会被视为避险工具,但瑞士央行的言论可能已扭转这种情势.[ID:nCT0417278]

希腊或意大利情势或将引发欧元出现压力释放後的上涨,欧元/瑞郎料将上涨,进而令瑞士央行的言论更具说服力.(完)

--编译 龚芳;审校 李爽

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