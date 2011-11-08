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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 16:53 BJT

〔印尼经济〕第三季国际收支赤字达40亿美元,因外资撤离

路透雅加达11月8日电---印尼央行周二表示,该国第三季国际收支赤字为39.6亿美元,因外资对欧债疑虑紧张不安而撤出资金所致.

第二季国际收支为盈馀119亿美元,第一季亦为盈馀77亿美元.

第三季经常帐盈馀则持稳为2亿美元.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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