〔台湾个股〕台新金第四季企业放款策略保守,因景气明显放缓

路透台北11月8日电---由于下半年景气骤降,不少企业营运陷入低潮.有鉴于此,台湾小型金控公司--台新金(2887.TW)周二表示,对第四季的企业放款策略保守,将以风险为第一考量.

动态随机存取记忆体(DRAM)厂商茂德5387.TWO因面临多年景气谷底,年中时已无力缴交银行贷款的利息,政府力挽狂澜方使茂德案暂免被银行列入逾放.而面板大厂友达(2409.TW)与奇美电3408.TW连续多季、各自高达数百亿台币的亏损,也颇令银行担惊受怕.

台新银行总经理蔡荣栋说,"尤其有企业开始放无薪假,我们会很审慎,会以价(利率)制量."

他并表示,目前对动态随机存取记忆体厂商--茂德的放款馀额仍有11.8亿台币,10月底提列6亿逾放之後,将令呆帐覆盖率由9月底的612%降低至375%,而逾放比也将从9月的0.18%升至0.27%.

台新金控也说,第三季底的法金(企业放款加担保)授信馀额是3,499亿台币,其中对DRAM的授信馀额是2%,面板是6.8%.

蔡荣栋进一步称,"对面板厂商的放款没有增提备抵呆帐的比率...如果他们有问题,大概台湾的银行也都会倒了."

目前台新金控对备抵呆帐比率是控制在1%以上,第三季底为1.09%.不过针对DRAM厂商--力晶5346.TWO,台新目前的放款馀额是5亿台币,目前已提列50%的备抵呆帐,以预做准备.

台新金控前三季税後净利为75亿台币,年增率达21%,每股税後盈馀1.02台币.不过,台新金控也认为,今年由于呆帐回冲的比率很高,挹注不少盈馀,但明年呆帐回冲的金额应会大幅减少至仅有今年的三成.

台新金控周二收盘持平报12.75台币,表现优于台股.TWII的下跌0.27%.DRAM厂商茂德则已停止交易;力晶周二则是跌停,每股报0.95台币.(完)