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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 16:58 BJT

《外汇动态》摩根士丹利维持看多美元/瑞郎策略,调高停止位水准

0839GMT---摩根士丹利维持看多美元/瑞郎的策略,将停止位由0.8810瑞郎上调至0.8890.

摩根士丹利建议投资人作多美元/瑞郎,目标价为0.9500瑞郎,因瑞士数据令人失望,且瑞士央行拉高分贝,表明将采更多措施抗击瑞郎的强势.

美元/瑞郎CHF=涨0.2%,报0.9030.(完)

--编译 龚芳;审校 王丽鑫

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