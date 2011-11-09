台湾经济指标预测--11月9日至11月28日

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
路透台北11月9日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-----------------------------11月21日当周----------------------------------------
11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差90.2亿美元
11/21 1600 外销订单 10月 -- +2.72%(年变动率)
11/22 1600 季调失业率 10月 -- 4.27%
11/23 1600 工业生产 10月 -- +1.62%(年变动率)
11/24 1600 国内生产总值(GDP)终值 第三季 -- 概估值+3.37%(年变动率)
11/25 1620 M2货币总计数 10月 -- +5.85%(年变动率)
-------------------------------11月28日当周------------------------------------
11/28 1600 领先指标 10月 -- -0.3%(月变动率)
-------------------------------12月5日当周------------------------------------
12/5 1600 外汇存底 11月底 -- 3,933.27亿美元
12/5 1600 消费者物价指数(CPI) 11月 -- +1.22%(年变动率)
12/8 1600 商品出口 11月 -- +11.7%(年变动率)
12/8 1600 商品进口 11月 -- +11.8%(年变动率)
-- 1600 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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