版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 17:25 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业卖超20.5亿台币

路透台北11月8日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,五年公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 25.50 7.50 +18.00

票券业 2.50 0.00 +2.50

证券业 1.50 22.00 -20.50 (完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐