〔台湾新债〕阳明海运决议发行不超过70亿台币有担保公司债

路透台北11月8日电---台湾第二大货柜轮商阳明海运(2609.TW)周二表示,该公司董事会决议发行不超过70亿台币的有担保公司债,发行年期则以不超过五年为原则.

阳明在发布的重大讯息中称,募得的资金将偿还到期公司债及银行借款.保证行包括台湾银行、兆丰银、台北富邦银、合作金库5854.TW、第一银、彰化银行(2801.TW)、华南银行以及新光银行.

路透已在日前报导,阳明将发行五年期有担保公司债,金额60-70亿台币.[ID:nCT0414312]

阳明海运曾在去年3月中标售50亿台币的五年期有担保公司债,当时得标利率为1.42%.(完)