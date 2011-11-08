〔台湾新债〕阳明海运决议发行不超过70亿台币有担保公司债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透台北11月8日电---台湾第二大货柜轮商阳明海运(2609.TW)周二表示,该公司董事会决议发行不超过70亿台币的有担保公司债,发行年期则以不超过五年为原则.
阳明在发布的重大讯息中称,募得的资金将偿还到期公司债及银行借款.保证行包括台湾银行、兆丰银、台北富邦银、合作金库5854.TW、第一银、彰化银行(2801.TW)、华南银行以及新光银行.
路透已在日前报导,阳明将发行五年期有担保公司债,金额60-70亿台币.[ID:nCT0414312]
阳明海运曾在去年3月中标售50亿台币的五年期有担保公司债,当时得标利率为1.42%.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)