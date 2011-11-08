〔台湾个股〕台积电董事会核准324亿台币预算,扩充先进制程及超大晶圆厂

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透台北11月8日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周二称,董事会核准资本预算323.7亿台币扩充先进制程产能,以及12寸超大晶圆厂的厂房扩充与兴建.
台积电新闻稿并称,今日召开的董事会亦核准研发资本预算及2012年经常性资本预算共71.3亿台币.
面对景气寒冬,台积电第三季获利缴出一张不如预期的成绩单;并预估第四季营收将持续小幅下滑;而在明年需求仍存变数下,台积电将以削减资本支出及加速更先进制程来因应.[ID:nCT0412274]
台积电在10月底再度下修今年资本支出至73亿美元,前估74亿;至于明年则预期将会较今年减少,但目前尚未敲定数字.
台积电收低0.67%,报74.5台币;大盘加权股价指数.TWII则是收跌0.27%.(完)
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--记者 张雅菁;审校 乔艳红
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)