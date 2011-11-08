〔台湾个股〕台积电董事会核准324亿台币预算,扩充先进制程及超大晶圆厂

路透台北11月8日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周二称,董事会核准资本预算323.7亿台币扩充先进制程产能,以及12寸超大晶圆厂的厂房扩充与兴建.

台积电新闻稿并称,今日召开的董事会亦核准研发资本预算及2012年经常性资本预算共71.3亿台币.

面对景气寒冬,台积电第三季获利缴出一张不如预期的成绩单;并预估第四季营收将持续小幅下滑;而在明年需求仍存变数下,台积电将以削减资本支出及加速更先进制程来因应.[ID:nCT0412274]

台积电在10月底再度下修今年资本支出至73亿美元,前估74亿;至于明年则预期将会较今年减少,但目前尚未敲定数字.

台积电收低0.67%,报74.5台币;大盘加权股价指数.TWII则是收跌0.27%.(完)

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