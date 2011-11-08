(重温稿)〔离岸人民币〕金管局提醒参加行注意跨境贸易人民币结算是否合规

路透香港11月8日电---香港金管局周二称,人民币业务参加行应提高警觉,留意是否有跨境商品贸易交易人为构建成通过香港回流内地;若不合规定,参加行将被要求还原已平仓的头寸.

离岸人民币汇率一直因为供小于求而较内地市场有溢价,但自9月底投资者在亚洲地区去风险化以来,离岸较在岸汇率逆转为折让且波幅较大,令市场参与者面对的风险增加,且跨境资金流动亦甚为频繁.[ID:nCH0085617]

金管局银行监理部助理总裁万少焜在新闻稿中称,收到参加行查询有关人民币清算行平仓规定,重申在决定贸易交易是否合资格与清算行平仓时,参加行必须能证明有关贸易交易是商品贸易交易(服务贸易不符合平仓资格).

此外,该商品贸易交易必须为跨境性质,其中一方必须触及内地或贸易夥伴位于内地,以及客户进行的人民币兑换及交付商品的时间及次序应该一致.

"若发现相关交易并不符合资格,参加行会被要求还原已与人民币清算行平仓的人民币持仓.若出现屡次不合规的情况,有关参加行可能会被暂停其与人民币清算行平仓."金管局称.

金管局并要求,若参加行在一个月内与清算行平仓的净额合共达到人民币2亿元或以上,其内部审计或合规部门应审核其十大人民币跨境商品贸易交易或有关汇款,以确认已遵守有关规定.

目前人民币贸易结算量占中国贸易总量的比重已达到10%,较一年前约2%的水平有显着提高.金管局的数据显示,9月跨境贸易结算的人民币汇款总额达到1,906亿元,为历史第二高水平.(完)