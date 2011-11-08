全球外汇市场11月9日主要消息

0130 - 日本央行审议委员中村清次在冲绳那霸对地方商界领袖发表演说

1430 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在"中小企业面临经济复苏"会议上致开幕词

1715 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛以"当前金融监管议题"在结算所企业会议上发表演说