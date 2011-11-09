更正:全球外汇市场11月9日主要消息

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
(更正:因英文原文有误,11月8日2350GMT公布的银行放款数据应为"10"月,非"11月")
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月8日(二)
2330 - 澳洲11月消费者信心指数.
2350 - 日本9月经常帐收支.
2350 - 日本10月银行放款.
11月9日(三)
0030 - 澳洲9月房屋融资
0130 - 日本央行审议委员中村清次在冲绳那霸对地方商界领袖发表演说
0500 - 日本10月服务业景气判断指数
0745 - 法国年内至9月预算
0745 - 法国第三季产业投资
0830 - 瑞典央行公布10月26日会议记录
0930 - 英国9月贸易收支
-- - 英国央行货币政策委员会会议(至10日)
1200 - 美国11月4日当周抵押贷款市场指数
1430 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在"中小企业面临经济复苏"会议上致开幕词
1500 - 美国9月趸售(批发)库存及销售
1715 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛以"当前金融监管议题"在结算所企业会议上发表演说
1900 - 欧洲央行执委会成员史塔克在跨大西洋企业会议上发表演说.
1930 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)参与卡耐基国际和平基金会举办的"20国集团(G20)与欧元区危机"会议
2145 - 新西兰9月政府营运收支及月度负债
2350 - 日本11月路透短观
2350 - 日本上周资本流动数据
2350 - 日本10月货币供给
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 李爽
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