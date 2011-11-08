〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数触两个月低点,但海岬型市场扬升

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透伦敦11月8日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二跌至两个月低点,尽管海岬型市场转为上扬,且有进一步涨升空间.
波罗的海乾散货运价指数下跌7点或0.4%,至1,759点,为连续第10日下滑,且创9月7日以来最低.
在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
"海岬型市场本周似乎已经有些触底,"船运经纪商的研究主管Peter Norfolk说.
"近来没有大量船货预定活动,但铁矿石现货价格过去一周扬升,现在可能开始影响运价."
铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.
铁矿石价格本周可能延续涨势,因最大消费国中国有更多炼厂回到市场上填补库存.但钢铁需求前景不稳,可能限制上档空间.
波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近30%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周二上涨1.58%,平均获利为23,458美元,为10月25日以来首次上扬.该指数上月曾触及2010年11月以来最高位.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.33%,该型船舶平均获利为14,287美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.经纪商称,船只数量增加正令运费承压.(完)
--编译 王冠中;审校 艾茂林
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64