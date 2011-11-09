〔日本数据〕9月未经调整经常帐盈馀同比下降21.4%,降幅低于预估

《全球汇市》欧元受政治不确定性拖累走低，美元兑日圆下滑
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
路透东京11月9日电---日本财务省周三公布数据显示,9月未经调整的经常帐盈馀较上年同期减少21.4%,受因日圆升值和全球经济放缓拖累其出口,而在3月地震提振进口成本後,对能源资源的需求剧增.
分析师对9月未经调整经常帐盈馀的预估中值为较上年同期减少28.0%,8月盈馀为下降64.3%.
9月未经调整的经常帐盈馀为1.585万亿(兆)日圆(约合204亿美元),预估中值为盈馀1.452万亿日圆.
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。