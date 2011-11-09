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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 08:13 BJT

〔日本数据〕9月未经调整经常帐盈馀同比下降21.4%,降幅低于预估

路透东京11月9日电---日本财务省周三公布数据显示,9月未经调整的经常帐盈馀较上年同期减少21.4%,受因日圆升值和全球经济放缓拖累其出口,而在3月地震提振进口成本後,对能源资源的需求剧增.

分析师对9月未经调整经常帐盈馀的预估中值为较上年同期减少28.0%,8月盈馀为下降64.3%.

9月未经调整的经常帐盈馀为1.585万亿(兆)日圆(约合204亿美元),预估中值为盈馀1.452万亿日圆.

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