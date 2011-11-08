〔加拿大股市〕收高,意大利总理拟下台消息提振大宗商品价格

路透多伦多11月8日电---加拿大股市周二收高,随油价和铜价扬升.意大利总理贝鲁斯柯尼计画辞职的消息,带动大宗商品市场上扬.

该消息提振了全球股市和大宗商品价格,因贝鲁斯柯尼下台可能让撙节措施更容易过关,以降低债务并拉低意大利公债收益率(殖利率).

加拿大金融股攀升0.7%,拉抬大盘指数.加国银行业对欧洲直接曝险甚少,但欧洲债务危机扩大进而引发全球衰退,则会冲击该行业的获利.

加拿大皇家银行(RY.TO)上涨0.9%至46.42加元,在该类股中涨势居前.丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)升1%至52.70加元.

受油价涨势带动,能源股亦收高0.5%.基本金属矿业股则上涨1.5%,Teck ResourcesTCKb.TO跳升2.4%至40.25加元.

"目前的铜、油、金价格暗示多伦多证交所主要矿业股股价将会非常强劲回升,"Baskin Financial Services的投资经理Barry Schwartz说.

First Quantum Minerals(FM.TO)上涨4.1%至22.99加元,Potash Corp(POT.TO)则升0.7%至49.62加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高26.87点,或0.22%,报12,488.85点,盘中曾触及12,542.58点,为9月9日以来最高.(完)

--编译 王冠中;审校 艾茂林

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