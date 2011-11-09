《综述》OPEC全球石油展望报告上调需求预估,但称有下行风险

《全球汇市》欧元受政治不确定性拖累走低，美元兑日圆下滑
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
* OPEC将2015年全球石油日需求预估上调190万桶
* OPEC成员国闲置日产能到2015年时料将倍增至800万桶
* 假设本10年石油价格预估交投区间为每桶85-95美元
* 虽然有需求疑虑,OPEC仍持续其投资计画
路透伦敦/维也纳11月8日电---石油输出国组织(OPEC)正在投资于新供应以满足不断增长的石油消费,即使其认为石油需求前景因欧债危机和全球经济放缓而处于下行风险.
OPEC的2011年全球石油展望报告上调其供应预估,称12个成员国为应对供应紧急状况的闲置产能储备总量在2015年将达目前的一倍.
根据OPEC报告中的参考范例,2015年时全球石油需求料将增至日均9,290万桶,较去年的预估增加190万桶.2010年实际石油需求平均为每日8,680万桶.
不过报告称全球经济充满一连串挑战,例如货币刺激措施消退、欧债危机、以及料将带动石油需求的新兴市场未能在恶化的经济情势中置身事外.
"这些因素均凸显出全球经济的下行风险,"OPEC秘书长巴德里在周二公布的287页报告的引言中说.
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