《欧洲金融焦点》欧盟财经首长会议未能就强化银行业议案做出决定

《全球汇市》欧元受政治不确定性拖累走低，美元兑日圆下滑
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
* 各国财经首长会议结束,未就对银行担保达成协议
* 向欧洲投资银行(EIB)注入现金的构想遭冷遇
* 金融交易税的讨论遭搁置,因意见不合
路透布鲁塞尔11月8日电---关于如何拯救危殆银行及避免信用紧缩等议题,欧盟各国财经首长周二未能达成共识,与此同时,意大利借款成本上升恐将使欧元区债务问题演进至更为危急的新阶段.
在经济恶化的背景下,欧洲银行业者发现借款难度提高,同时同业间的拆款意愿也下滑.
为了防堵信用紧缩情势蔓延,各财经首长周二研究对有借贷需求的银行提供担保的可能,但究竟该由各国自行提供、还是欧洲层面联合提供资金保证的问题,成为导致此案无果的关键.
"重点在于从哪个层面上把对银行的保证给集中起来."一名官员表示."在这个问题上看法有分歧."
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。