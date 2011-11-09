《欧洲金融焦点》欧盟财经首长会议未能就强化银行业议案做出决定

* 各国财经首长会议结束,未就对银行担保达成协议

* 向欧洲投资银行(EIB)注入现金的构想遭冷遇

* 金融交易税的讨论遭搁置,因意见不合

路透布鲁塞尔11月8日电---关于如何拯救危殆银行及避免信用紧缩等议题,欧盟各国财经首长周二未能达成共识,与此同时,意大利借款成本上升恐将使欧元区债务问题演进至更为危急的新阶段.

在经济恶化的背景下,欧洲银行业者发现借款难度提高,同时同业间的拆款意愿也下滑.

为了防堵信用紧缩情势蔓延,各财经首长周二研究对有借贷需求的银行提供担保的可能,但究竟该由各国自行提供、还是欧洲层面联合提供资金保证的问题,成为导致此案无果的关键.