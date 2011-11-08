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债券 | 2011年 11月 9日 星期三 07:23 BJT

〔货币市场〕意大利债务忧虑带动美国国库券需求

路透纽约11月8日电---对于意大利政治稳定性以及其因应债务能力的担忧,周二带动对美国国库券的买盘,令其利率降至负值领域.

在意大利总理贝鲁斯柯尼在国会的一场投票中未能获得国会多数席位的支持後,传出贝鲁斯柯尼将在国会通过紧急改革计画後辞职的消息.国会料在本月进行表决.

此外,意大利公债收益率跳升,引发该国政府可能垮台,并拖累全球经济的忧虑.

目前尚不清楚意大利新政府能否迅速执行削减支出等严格措施,来安抚银行业和投资人对于高负债的忧虑.

"从表面上来看,贝鲁斯柯尼下台可能是件好事,但成立新政府会延後撙节措施到位的时间,"Guggenheim Partners债券交易主管Jason Rogan说.

美国政府一个月期国库券标售10月4日以来首次呈现零利率.

根据Tradeweb,在公开市场上,部分2012年1月到期的美国国库券利率在周二午後报负1基点.

指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=报0.44417%,为2010年8月初以来最高.(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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