〔货币市场〕意大利债务忧虑带动美国国库券需求

中国就业：促就业为宏观政策优先目标，十三五失业率在5%以内--国务院
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透纽约11月8日电---对于意大利政治稳定性以及其因应债务能力的担忧,周二带动对美国国库券的买盘,令其利率降至负值领域.
在意大利总理贝鲁斯柯尼在国会的一场投票中未能获得国会多数席位的支持後,传出贝鲁斯柯尼将在国会通过紧急改革计画後辞职的消息.国会料在本月进行表决.
此外,意大利公债收益率跳升,引发该国政府可能垮台,并拖累全球经济的忧虑.
目前尚不清楚意大利新政府能否迅速执行削减支出等严格措施,来安抚银行业和投资人对于高负债的忧虑.
"从表面上来看,贝鲁斯柯尼下台可能是件好事,但成立新政府会延後撙节措施到位的时间,"Guggenheim Partners债券交易主管Jason Rogan说.
美国政府一个月期国库券标售10月4日以来首次呈现零利率.
根据Tradeweb,在公开市场上,部分2012年1月到期的美国国库券利率在周二午後报负1基点.
指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=报0.44417%,为2010年8月初以来最高.(完)
--编译 王冠中;审校 李爽
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路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(9日)招标增发三 期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过140亿元人民币，其中三年和七年上限各6 0亿元，20年期20亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：2月9日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/13 起息日 3年：2016年10月20日；
受特朗普在美国当选以及英国退欧公投推动，勒庞的反移民、反欧盟党派也希望借助法国国内类似的不满情绪。 勒庞周末公布了总统竞选纲领，承诺大幅限制移民、使法国退出欧元区，并对欧盟身份举行公投。 标普的一名高管告诉《经济学人》，如果勒庞选举获胜后，法国单方将欧元计价承付款项兑换成新法郎，法国将对其主权债务违约。 勒庞在民调中的强势表现已经让投资人感到不安。 法国10年期公债收益率 上涨4个基点，至1.14%，约为17个月最高。 德国10年期公债收益率 跌2个基点至0.39%，使两国公债之间的收益率之差扩大至73个基点，为近四年最阔。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场