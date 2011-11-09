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公司新闻(中文) | 2011年 11月 9日 星期三 08:02 BJT

〔日本个股〕本田汽车称北美工厂至少在月底前停产,受泰国洪灾影响

路透东京11月9日电---本田汽车(7267.T)表示,受泰国洪水影响,美国厂将至少在11月23日前停产,加拿大厂则是至11月25日.(完)

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