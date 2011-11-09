《美债周三展望》三年期公债标售买气强劲,10年期券种亦料将吸引人气

* 三年期美债标售买需强劲预示10年期券种销售佳

* 财政部将标售240亿美元10年期公债

* 欧洲不确定性萦绕,债市买盘料仍停留

记者 Gertrude Chavez-Dreyfuss 编译 李婷仪

路透纽约11月8日电---欧债戏码难有结局的疑虑挥之不去,已经助燃三年期美国公债标售的强劲需求,在周三的标售中料也会增加美债的避险魅力.

周二的320亿美元三年期公债标售吸引了逾20年以来最强买气,投标倍数为3.41,最高利率也低于标售前的预估.

间接买盘占了38.7%,略高于上月的37.8%,在最近12次标售中排名第三高.

这些结果应该会给周三的240亿美元十年期公债增额发行标售一个好兆头.

意大利总理贝鲁斯柯尼宣布辞职的消息在股市等其他市场被视为一项利多,引发投资人抛售美债,不过分析师说围绕欧债危机的问题还有许多需要解答.

许多分析师认为,周二尾盘的卖压可能不会持续.

"我从比较广的角度来看,"纽约的法国巴黎银行利率分析师Suvrat Prakash说."现在有欧债危机,还有美国和欧元区的经济前景被下修.这些都对债市有利."

Prakash说他预估周三的十年期美债标售需求会较大,特别是在三年期公债标售强劲的情况下.

最近的标售数字显示10年期券种标售并不热络,前两次的投标倍数均下滑,目前低于12个月平均值.同时,前两次标售的收益率也高于市场预期.

美国10年期公债价格US10YT=RR在震盪交投中下跌14/32,收益率(殖利率)报2.07%.收益率从低位反弹,因为贝鲁斯柯尼承诺新预算法通过且11月中的一项信任投票过关之後将下台.

分析师表示,10年期美债收益率在标售完成之前料将在1.95%和2.11%之间盘整.从长期来看,道明证券(TD Securities)分析师Bill Glenn说,他仍认为10年期券种的收益率会走低,最终跌破1.67%的低位.

两年期美债收益率US2YT=RR攀高至0.24%.(完)

--译文审校 王冠中

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