《台湾报摘》--经济日报11月9日

* 头版头条:

--日商Panasonic(6752.T)首度对台释出面板与组装订单,比重达三至四成.索尼(6758.T)、夏普(6753.T)与东芝(6502.T)也增加台湾面板与组装代工比重,友达(2409.TW)、奇美电(3481.TW)，鸿海(2317.TW)、仁宝(2324.TW)等业者全面迎接日系大厂庞大商机.

* 其他:

--因应金管会调降保险业责任准备金预定利率要求,寿险公会今日会送交公会版本责任准备金预定利率调降方案,六年期保单调降2码,六至10年期保单调降1码,预估影响保费明年初将会涨价一成.

--巩固台湾发光二极体(LED)产业在国际领导地位,经济部长施颜祥邀请产业大老座谈,业者提出标准制定、专利、出海口等问题,经济部承诺一个月内修正产业策略,并积极推动两岸合作,成立LED照明的旗舰大厂.

--欧美出现债信危机,金管会副主委李纪珠表示,很多欧美银行退出新兴市场,此时正是台资银行拓展海外市场的大好机会,金管会将鼓励金融业跨境并购.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.