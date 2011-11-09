〔韩国股市〕开盘尾随美股涨势上扬逾1%,但韩国轮胎重挫

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
路透首尔11月9日电---韩国股市周三开盘上涨,尾随美国股市升势,且受意大利总理贝鲁斯柯尼计画辞职的消息激励,该消息引发改革希望,有助于缓解决全球信用紧缩情况.
银行股劲扬给市场提供支撑,KB金融集团(105560.KS)上涨1.1%.
但韩国轮胎(000240.KS)重挫近9%,此前法国轮胎制造商米其林(MICP.PA)表示,将出售对韩国轮胎的9.98%持股,以精简自身的投资组合并增加现金.
0004GMT,韩国综合股价指数.KS11升1.35%至1,928.74点.(完)
--编译 王冠中;审校 艾茂林
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