版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报11月9日

* 头版头条:

--受到欧美景气不如预期的冲击,根据苹果(AAPL.O)供应商得到的讯息,苹果本季的产品出货量恐将下调10-15%,市场对于原先苹果第四季的乐观预估,恐怕将因此破灭.

* 其他:

--中油、台橡(2103.TW)及富邦金控创投,携手进军碳五产业.昨日三家公司宣布完成合资签约,将设立台耀石化材料科技公司,资本额新台币86亿台币,中油、台橡分别持股49%、48%,富邦金创投持股3%.

--欧债问题暂时难平息,但是美国市场传出好消息,市调机构DisplaySearch副总裁谢勤益指出,虽然感恩节假期还没到,但是近期市场买气已经回温,近几周消费性电子产品销售年成长拉升到5%-10%,有助面板价格持稳.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐