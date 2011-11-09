《台湾报摘》--工商时报11月9日

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
* 头版头条:
--受到欧美景气不如预期的冲击,根据苹果(AAPL.O)供应商得到的讯息,苹果本季的产品出货量恐将下调10-15%,市场对于原先苹果第四季的乐观预估,恐怕将因此破灭.
* 其他:
--中油、台橡(2103.TW)及富邦金控创投,携手进军碳五产业.昨日三家公司宣布完成合资签约,将设立台耀石化材料科技公司,资本额新台币86亿台币,中油、台橡分别持股49%、48%,富邦金创投持股3%.
--欧债问题暂时难平息,但是美国市场传出好消息,市调机构DisplaySearch副总裁谢勤益指出,虽然感恩节假期还没到,但是近期市场买气已经回温,近几周消费性电子产品销售年成长拉升到5%-10%,有助面板价格持稳.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。