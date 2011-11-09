《台湾重要政经日程》--11月9日-2012年1月14日

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
==================今日重要政经消息======================
11/9 (三)
--14:30 力晶5346.TWO科技记者会.
--16:00 赋税署例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
11/15(二)
--财政部标售30年期公债100/8R,金额300亿台币.
11/21(一)
--16:00 经济部公布10月外销订单年增率,9月为年增2.72%.
--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.
11/22(二)
--16:00 主计处公布10月经季调失业率,9月经季调失业率4.27%.
11/23(三)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数年增率,上月初值为年成长1.62%.
11/24(四)
--16:00 主计处公布第三季经济成长率统计值,前估为3.37%.
11/25(五)
--16:00 央行公布10月M2货币总计数年增率,上月为年增5.85%.
11/28(一)
--财政部标售273天期国库券"财100-9",金额200亿台币.
--经建会公布10月领先指标,上月为月减0.3%.
12/5(一)
--央行公布至11月底外汇存底,10月底为3,933.27亿美元.
--主计处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,10月为成长1.22%.
12/8(一)
--财政部公布11月进出口金额,10月出口年增率11.7%.
12/8(四)
--财政部标售182天期国库券"财100-10",金额300亿台币.
12/20(二)
--财政部标售273天期国库券"财100-11",金额300亿台币.
12/26(一)
--财政部标售10年期公债100/9R,金额350亿台币.
2012年
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
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