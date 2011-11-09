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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 09:17 BJT

〔台湾股市〕开盘上涨,联电和广达扬升

路透台北11月9日电---台湾股市周三开盘上涨0.6%,尾随地区股市弹升走势,而受10月营收数据激励,联电(2303.TW)和广达(2382.TW)带领大盘上攻.

加权股价指数.TWII升45.33点至7,646.12点,上日收低0.27%.

联电和广达均上涨逾1.5%.参看台湾上市柜公司10月业绩表格,请点选[ID:nCT0416730]

台币兑美元TWD=TP持平,报30.106美元.

台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超15.27亿台币,结束连续两日买超,上交易日为买超23.24亿.[ID:nCT0417606](完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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