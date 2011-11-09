〔台湾股市〕开盘上涨,联电和广达扬升

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
路透台北11月9日电---台湾股市周三开盘上涨0.6%,尾随地区股市弹升走势,而受10月营收数据激励,联电(2303.TW)和广达(2382.TW)带领大盘上攻.
加权股价指数.TWII升45.33点至7,646.12点,上日收低0.27%.
联电和广达均上涨逾1.5%.参看台湾上市柜公司10月业绩表格,请点选[ID:nCT0416730]
台币兑美元TWD=TP持平,报30.106美元.
台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超15.27亿台币,结束连续两日买超,上交易日为买超23.24亿.[ID:nCT0417606](完)
--编译 王冠中;审校 郑茵
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。