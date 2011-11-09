〔路透基点〕香港理文造纸25亿港元四年期定期贷款案启动--RLPC

路透香港11月8日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,香港理文造纸有限公司今日启动一项25亿港元的四年期定期贷款,定价较上年的贷款案高出两倍.

受托主办行为恒生银行、汇丰银行、瑞穗实业银行及渣打银行,目前正邀请银行以下述三种等级参贷:

承贷3亿港元或以上,可获综合收益305基点与主办行头衔,贷款利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码255个基点;

承贷1.5亿至2.99亿港元,可获综合收益300基点与协办银行头衔;

承贷8千万至1.49亿港元,可获综合收益295基点与承办银行头衔.

本案最高综合收益为305基点,较理文去年12月的20亿港元俱乐部贷款案高出两倍.去年的参贷行有三菱东京日联银行、恒生银行、汇丰银行、瑞穗银行及三井住友银行.

此类价格上涨符合香港贷款市场的趋势.今年香港蓝筹借款人的指标综合收益定价几乎倍增至170基点,2010年底时为不到90基点.

理文最新的这宗分期贷款有两年宽限期,平均年限为三年.

11月14日有一场实地拜访理文在东莞制造工厂的行程.(完)