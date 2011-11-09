〔金砖国家〕11月8日股汇市收盘纵览

路透11月9日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月8日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低为990.56点.

中国股市:沪综指周二小幅收低,明天将公布包括通胀在内的10月宏观经济数据,投资者谨慎情绪明显偏浓,石油权重股护盘仍难敌地产股等跌势.沪综指.SSEC收报2,503.836点,跌5.963点或0.24%,今日A股成交额约768亿元人民币.地产指数.SSEP下挫1.12%.[ID:nCN1203636]

香港股市:收平,未能守住稍早涨幅;投资者在中国通胀数据出炉前持观望态度,且地产股和腾讯控股(0700.HK)走势疲弱抵消了能源类股的涨幅.恒生指数.HSI收平,报19,678.47点,恒生国企指数.HSCE上升0.37%,为连续第三个交易日表现胜过大盘.[ID:nCH0086267]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价小幅收升.20国集团(G20)峰会结束,短期外围因素消失後,人民币走势趋于平淡,汇价延续了近期盘整的态势.[ID:nCN1204406]

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印度股市:从早盘跌势中回升且几近收平盘,受助于State Bank of India(SBI.NS)和软件服务指标股Infosys(INFY.NS)的上涨.指标BSE指数.BSESN收高0.04%,或6.92点,报17,569.53点,此前一度下跌0.6%.在30档成分股中,有17档下跌,因投资者对通胀高企和经济增长迟缓感到忧虑,人们认为这打压了外资资金的流入.[ID:nL4E7M80Z0]

印度汇市:印度卢比结束为期三日的涨势,受累于企业和石油精炼商的美元买需,同时疲弱的贸易数据和动荡的国内股市亦增加了下档压力.卢比/美元INR=D2收于49.4750/4850,周五收盘价为49.10/11.日内交投于48.5200-49.1300的大幅区间.[ID:nL4E7M8285]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,579.820点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.71%,报840.43点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.66%,报30.2200卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.4%,至41.7900卢布.

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巴西股市:拉美股市收高,巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP削减跌幅,但因该国股市较纽约和墨西哥收市较早,意味着其错过大部分的尾盘涨势,该股指终场小幅收低0.29%,因国有石油公司Petrobras (PETR4.SA)下挫1.19%,而全球最大的铁矿石生产商--淡水河谷下滑0.45%.[ID:nN1E7A723J]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元走坚,巴西当地现货市场收盘时(1900GMT),雷亚尔兑美元BRBY上涨0.44%至1.7392.[ID:nN1E7A7289]

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南非股市:收盘价创七个交易日最高,收涨0.5%,因银行和零售类股上扬.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升0.5%至29,320.72点,为10月末以来的最高收盘价.综合指数.JALSH亦收涨0.5%至32,670.42点.[ID:nL6E7M84L2]

南非汇市:南非兰特兑美元扳回稍早录得的跌幅,而且势将在纽约交易时段录得三日来的首度收涨,因欧元区因应债务问题所激发的乐观情绪提振整体风险人气.1543GMT时,兰特兑美元ZAR=D3升离盘中低位7.98,报7.8675,较周一收盘价上涨0.82%.[ID:nL6E7M845C]