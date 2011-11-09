〔欧洲金融〕EFSF必须先制定管理规则才能赢得支持--IMF总裁

* 金砖国家倾向通过国际货币基金组织(IMF)提供援助

* 希腊需要组成新政府才能取得进一步援助

* 意大利需要支持改革

记者 Lidia Kelly 编译 张明钧

路透莫斯科11月8日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二呼吁欧元区领导人清楚制定区域纾困基金的管理规则,并警告称手中握有充裕现金的新兴市场仍对于欧洲纾困基金的运作缺乏信心.

拉加德指出,欧洲金融稳定机构(EFSF)将如何运作仍具有不确定性,是大型新兴经济体倾向通过IMF提供欧元区财务援助的原因.

"EFSF尚未充分揭露指导原则及运作功能,导致许多投资人还难以下定决心做出投资决定."拉加德表示,此前她在莫斯科进行两天的访问.

欧元区领导人上月同意将EFSF规模从4,400亿欧元扩大至1万亿(兆)欧元,藉以避免违约的威胁从希腊扩散至意大利.

欧元区国家正加紧脚步准备,好让增强救助能力後的EFSF可以在12月开始运作.

在论及希腊时,拉加德呼吁在总理帕潘德里欧(George Papandreou)下台後,应加速成立齐心一致的政府,并称这是核拨进一步金援的"条件之一".

拉加德同时证实,IMF小组不久後将访问意大利;意大利的借款成本已经创下欧元成立以来的新高,总理贝鲁斯柯尼领导已经宣布将辞职.[ID:nCN1205640]

上周20国集团(G20)峰会上,包括巴西、俄罗斯、印度、中国及南非在内的金砖国家(BRICS)表达透过IMF金援欧洲的意向.

俄罗斯官员周一谈话更强调上述的意向,其中俄罗斯总理普京把提供IMF财务援助和在决策过程中有更大话语权挂勾;俄罗斯的外汇储备居全球第三位.

拉加德表示,俄罗斯已经暗示愿意增加对IMF的财务贡献,但未就可能的规模及时点提出细节;拉加德此次会晤的是总统梅德韦杰夫与多位政府高阶官员,但未与普京碰头.

"无论是哪个国家...当他们投资于IMF时,他们知道他们是投资于整个国际社会,且符合自身利益."她说道."这是他们的钱,而他们也会取得回报."(完)