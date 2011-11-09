〔日本经济〕强势日圆恐致出口回升趋势停滞--央行委员中村清次

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
路透日本那霸11月9日电---日本央行审议委员中村清次周三表示:
* 日本经济持续升温
* 日圆升值之际,出口回升速度恐停滞
* 产出回到上升趋势,但必须关注泰国洪灾的影响
* 全球放缓及日圆升值损及企业信心
* 必须关注日本企业信心恶化风险
* 欧债危机的不确定性仍很高
* 新兴经济体可能持续强劲成长
* 泰国洪灾恐经由出口下滑及供应链中断而冲击日本产出
* 债务危机对欧元区经济及财政管理构成挑战
* 市场对于欧债问题的负面消息非常敏感,必须防范"尾部风险".(完)
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。