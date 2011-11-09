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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 10:33 BJT

〔日本经济〕强势日圆恐致出口回升趋势停滞--央行委员中村清次

路透日本那霸11月9日电---日本央行审议委员中村清次周三表示:

* 日本经济持续升温

* 日圆升值之际,出口回升速度恐停滞

* 产出回到上升趋势,但必须关注泰国洪灾的影响

* 全球放缓及日圆升值损及企业信心

* 必须关注日本企业信心恶化风险

* 欧债危机的不确定性仍很高

* 新兴经济体可能持续强劲成长

* 泰国洪灾恐经由出口下滑及供应链中断而冲击日本产出

* 债务危机对欧元区经济及财政管理构成挑战

* 市场对于欧债问题的负面消息非常敏感,必须防范"尾部风险".(完)

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