《热点透视》美国最新贫穷人口数据释出警讯,预算削减需谨慎

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Christopher Swann; 编译 蔡美珍
路透纽约11月8日电---美国政府统计研究机构修正後的贫穷数据显示,2010年美国贫穷人口比原先统计高出300万人,占总人口的16%.但这项数据也显示出,那些面临预算削减压力的联邦补助计画,确实有其价值.
在社会不均及失业恶化问题成为推动美国各地"占领"抗议活动的主要动力之际,此时正好让美国仔细了解贫穷问题.官方评量贫穷的方法自1960年代末期以来大致未变,只着重在收入与食物支出的相对比例,忽略医疗及住屋支出等必要费用.官方统计也排除了协助贫穷族群的政府措施,像是低收入户的食物券、住屋补贴及抵税额.美国统计局的最新报告就是企图弥补部分上述缺失.
新的研究显示,美国贫穷人口高于原先统计,达到约4,900万人,原先根据官方计算方式统计为4,600万人.
在联邦预算面临削减支出的情况下,这项数据提供了证据,证明联邦补助计画协助低收入户继续维生的重要性.预算及政策优先事项中心(CBPP)根据统计局数据所作的报告指出,如果没有2009及2010年扩大食物券及所得税抵免等刺激措施,美国贫穷人口原本还会多出700万人.
当然,华府面临全面性的减赤压力.但某些削减联邦支出的构想,对美国贫穷族群的打击会大于其他领域.例如,今年稍早众院预算委员会主席、共和党籍议员Paul Ryan提出的计画中,CBPP认为,有三分之二的预算削减是来自协助低收入户的计画.
政府要达到收支平衡,需要进行痛苦的削减支出.但统计局对贫穷数据的新研究,应该足以让议员三思.大砍穷人福利--特别是如果富人受影响程度应会较低的话--可能会激发已经高涨的民怨.(完)
--译文审校 白云
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