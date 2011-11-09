〔日本股市〕日经指数早盘收涨近1%,奥林巴斯暴跌20%

路透东京11月9日电---日本股市日经指数周三早盘收涨,先前有消息指出意大利总理将下台,为撙节改革措施铺路.而奥林巴斯(Olympus)(7733.T)暴跌20%,该公司稍早坦承隐瞒损失.

野村控股(8604.T)跳升7%,扳回部分上日跌幅,野村此前表示,关于该公司与奥林巴斯隐瞒损失有关连的媒体报导是没有根据的.

"日本股市将维持窄幅区间波动.但不太可能大幅挫跌至极低水准...欧洲情势并未让投资人绝望,"立花证券的营运长Kenichi Hirano说.

日经指数.N225早盘上涨0.9%至8,736.45点.东证股价指数.TOPX则升1.3%至747.51点.(完)