〔日本个股〕丰田汽车向零件商表示,计画明年初恢复生产水准--消息

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
路透东京11月9日电---知情消息人士周三表示,日本丰田汽车(7203.T)已告知其零件供应商,公司计画在2012年初让日本回复正常生产水准,恢复因泰国洪水而受影响的产出.
丰田汽车公司发言人士不愿对公司生产计划发表评论.
由于洪灾影响供应,丰田汽车自10月10日以来已停止了泰国三个厂房的生产工作,迫使公司从10月24日起减少国内生产,目前生产水准仅达计画的七至八成.
消息人士指出,丰田汽车希望在今年底前取得其他供应来源,并在2012年初将产出恢复到原本计画的水准.
该消息人士称,丰田汽车也在研究如何恢复海外厂房生产.(完)
--编译 王冠中;审校 龚芳
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