俄罗斯抨击国际原子能机构发布伊朗核计划报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月8日电---俄罗斯周二抨击国际原子能机构（IAEA）发布指称伊朗进行核弹研究的报告，称其损害了通过对话方式解决问题的希望，并可能意味着扼杀通过外交途径解决该问题的机会。

俄罗斯外交部发表的书面声明言辞激烈，称IAEA有关伊朗核问题的报告甚至在发布之前就已经成为“引发新的紧张局面的源头”。

“我们严重怀疑向公众披露报告内容步骤的合理性，主要原因在于当前国际六方调解者与伊朗方面恢复会谈的时机开始显现。”俄罗斯外交部称。

俄罗斯与美国、英国、法国、德国以及中国组成六方，希望通过外交努力确保伊朗不会发展核武器，但是俄罗斯亦曾多次警告西方国家，对伊朗施加过多压力可能会加深对抗。

IAEA发布了一份迄今最为详细的有关伊朗核项目的报告，其中指出伊朗寻求开展核武器设计，并进行了与核武器有关的其他研究和试验活动。

俄罗斯表示，需要时间来研究这份报告，并强调暂时不会对报告内容发表评论。（完）